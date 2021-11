IDŐJÁRÁS: Szinte semmi sem változik, a napfény sem fog kényeztetni minket

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése csütörtök éjjelre és péntekre.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Felhők fogják eltakarni a csillagokat, később azonban csökkenhet a felhőzet. Helyenként köd is kialakulhat, leginkább a keleti országrészre lesz ez jellemző. Északon ködszitálásra lehet számítani, 800 méter feletti magasságban már havazhat is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és -2 fok körül alakul, délnyugaton enyhébb lesz az idő. Nyugati szél fog fújni, Zemplénben déli szél lesz jellemző, de lesznek szélcsendes területek is. A magasabban fekvő területeken viharos lesz az idő.

PÉNTEK: Marad a borús idő, reggel köd nehezítheti meg a közlekedést. Északon és keleten sok helyen ködszitálásra ébredhetnek, de kevés csapadék is eshet. Később az ország középső részén, később a magasabban fekvő területeken hóesésre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12, északon keleten 5 fok körül alakul. A hegyekben, 1500 méteres magasságban +3 fok várható. Nyugati szél lesz a jellemző (10-30 km/óra), aminek erőssége helyenként elérheti a 45 km/órát. Keleten helyenként szélcsend fog uralkodni vagy gyenge szél fog fújni. A hegyekben pedig marad a viharos időjárás.

