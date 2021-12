IDŐJÁRÁS: Enyhe lesz a hét utolsó napja, de a szél megkeserítheti a napunkat

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejezése szombat éjjelre és vasárnapra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Borongós lesz az idő, csak kevés helyen szakadozhat fel a felhőzet. Elvétve, északon és keleten több helyen lehet számítani csapadákra, esőre, havas esőre. Az 500 méter felett fekvő területeken havazás is előfordulhat. Északon hóátfúvások is kialakulhatnak. A levegő éjjel 1 és -4, dényugaton +4 fokra hűlhet le. A nyugati-északnyugati szél erőssége helyenként elérheti az 55 km/órát. Kassa megyében és Közép-Szlovákiában gyenge lesz a légmozgás. A hegyekben és az erdős területeken szélvihar várható.

VASÁRNAP: Gomolyfelhős napunk lesz, csak az ország déli részén csökkenhet a felhőzet. Északon elvétve lehet számítani havazásra, vagy havas csapadékra. Hajnalban ónos eső is eshet, északon továbbra is hóátfúvások nehezíthetik a közlekedést. Napközben és 5, Nyugat-Szlovákia déli részén és délen helyenként 7 fokot is mérhetnek. A hegyekben, 1500 méteres magassában -1 fok várhatő, délután azonban már hidegebb időre lehet számítani. Marad a nyugati-szaknyugati szél, ami akár 88 kilométer /órásra is felerősödhet. Kassa megyében és a Gömörben gyenge szél fog fújni. Az erdő területeken továbbra is fennáll a szélvihar veszélye.

shmu.sk/para