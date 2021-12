IDŐJÁRÁS: Nem tágítanak a fejünk felől a felhők karácsony első napján sem

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése péntek éjjelre és szombatra.

Fotó: shmu.sk

ÉJSZAKA: Borongós lesz az ég, kevés helyen csökkenhet a felhőzet. Nyugaton és északon eső, havas eső várható. Az 1000 méter felett fekvő területeken, és aztán fokozatosan az alacsonyabban fekvő területeken is havazhat. Ónos esőre, hóátfúvásokra is kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és -1, északon és keleten helyenként -3 fok körül alakul. Nyugati szél fog fújni, Poprád környékén a szélerősség elérheti a 60 km/órát. Keleten és az ország többi részén gyenge légmozgás lesz a jellemző. Az erdőhatárokon szélvihar lesz a jellemző.

SZOMBAT: Marad a felhős idő, egyre több helyen lehet számítani csapadékra, esőre, havas esőre. A nap folyamán már a 300 méter felett fekvő terüleken nagy a valószínűsége a hóesésnek. Továbbra is nehézséget okozhatnak a közlekedésben a hóátfúvások és az ónos eső is - főleg északon és keleten. Napközben a levegő -2 és 3, nyugaton és helyenként Besztercebánya megyében 3 és 7 fok körüli hőmérsékletet mérhetnek. A hegyekben, 1500 méter feletti magasságban -6, északon az Alacsony-Tátrában még jobban lehűl a levegő. Gyenge szél fog fújni, nyugaton és északon a szélerősséeg helyenként elérheti a 45 km/órát is.

shmu.sk/para