IDŐJÁRÁS: Gomolyfelhős kirándulóidő lesz a hét utolsó napján

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjjelre és vasárnapra.

ÉJSZAKA: Csillagos lesz az ég felettünk. Elvétve alakulhat ki alacsony felhőzet vagy köd, leginkább az ország déli részén. Keleten kevés csapadékra lehet számítani. Éjjel a levegő -4 és -9, a völgyekben helyenknt -9 és -14 fok körüli hőmérsékletre is lehűlhet. Gyenge légmozgás vagy szélcsend lesz a jellemző.

VASÁRNAP: Napsütésre ébredhetünk, a nap folyamán azonban megnövekedhet a felhőzet. Az alacsonyabban fekvő területeken alacsony felhőzetre és köd lesz a jellemző. Keleten továbbra is kevés csapadékra lehet számítani, hóátfúvások is kialakulhatnak, az ónos eső miatt csúszhatnak az utak is. Napközben -3 és +2, nyugaton és a Tátra környéki területeken 4 fok körüli hőmérsékletet mérhetnek. A hegyekben, 1500 méter feletti területeken 1, este -3 fok körüli hőmérséklet várható. Gyenge, keleten helyenként déli szél fog fújni (20 km/óra).

